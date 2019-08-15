«Ливерпуль» вырвал у «Челси» Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и стал обладателем Суперкубка УЕФА. Англичане встретились 14 августа в Стамбуле.

Как сообщает Neva.sport.ru, счет открыл Оливье Жиру на 36-й минуте игры. В начале второго тайма нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сравнял счет.

До конца второго тайма счет 1:1 не менялся. Тогда судья Стефани Фраппар назначила дополнительные 2 тайма по 15 минут. Однако англичане пропустили по одному мячу и снова сравняли счет 2:2.

В итоге, все решилось серией пенальти — «Ливерпуль» выбил Суперкубок со счетом 5:4.

Отметим, что женщина впервые в истории была назначена главным судьёй в матче за Суперкубок УЕФА.