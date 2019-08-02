Матч за Суперкубок УЕФА впервые будет судить женщина
Главной судьей матча между английскими «Ливерпулем» и «Челси» за Суперкубок УЕФА впервые в истории назначена женщина. Ею стала француженка Стефани Фраппар.
«Европейский футбольный союз принял историческое решение, доверив Стефани Фраппар обслуживать 14 августа матч за Суперкубок УЕФА. Впервые в истории арбитр-женщина будет работать на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд», — говорится в сообщении пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций , передает «Интерфакс».
Ей будут помогать Мануэла Николози и Мишель О’Нил.
В июле Фраппар работала на финале женского Чемпионата мира между сборными США и Голландии. Во французской Лиге 1 она дебютировала в минувшем сезоне, с сезона-2019/20 будет работать в высшем французском дивизоне на постоянной основе.
Матч «Ливерпуль» – «Челси» состоится в Стамбуле 14 августа.
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