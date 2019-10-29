В Литве объяснили присутствие танков США защитой от вторжения

Американские военные дислоцируются в Литве, чтобы защитить жителей страны. Как заверила лидер страны, это мера укрепления обороны балтийской республики и она не направлена против Беларуси.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседа, единственной целью размещения в Литве войск и тяжелой техники НАТО является желание обеспечить безопасность жителей страны от возможных интервенций.

Также Науседа отметил, что у Литвы никогда не было и не может быть намерений угрожать кому-либо из соседей. «Литва является миролюбивой страной, которая никогда не будет агрессивно действовать по отношению к своим соседям», пишет РБК.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать план адекватного реагирования на размещение американских танков и военнослужащих в непосредственной близости от литовско-белорусской границы.