В Литве объяснили присутствие танков США защитой от вторжения

В Литве объяснили присутствие танков США защитой от вторжения

news-front.info

Американские военные дислоцируются в Литве, чтобы защитить жителей страны. Как заверила лидер страны, это мера укрепления обороны балтийской республики и она не направлена против Беларуси.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседа, единственной целью размещения в Литве войск и тяжелой техники НАТО является желание обеспечить безопасность жителей страны от возможных интервенций.

Также Науседа отметил, что у Литвы никогда не было и не может быть намерений угрожать кому-либо из соседей. «Литва является миролюбивой страной, которая никогда не будет агрессивно действовать по отношению к своим соседям», пишет РБК.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать план адекватного реагирования на размещение американских танков и военнослужащих в непосредственной близости от литовско-белорусской границы.

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