Беларусь отреагирует на появление танков США у своих границ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать план адекватного реагирования на размещение американских танков и военнослужащих в непосредственной близости от литовско-белорусской границы.

Танки и боевые машины США будут находиться на полигоне Пабраде, одном из самых крупных на территории Литвы. Он находится всего в 15 км от границы Беларуси, пишет «Russia Today».

По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Станислава Зася, ответные меры прорабатываются в такой ситуации в любой стране. Предложения будут отработаны и доложены Лукашенко в начале следующей недели.

Военнослужащие сухопутных войск США прибыли в Литву в октябре для обмена опытом и участия в учениях. В Литве пройдут тренировки батальона армии США. Военная часть перебросила с собой тяжелую технику: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и многое другое.