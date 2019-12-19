Без листерий и глистов: названы три лучшие марки сёмги

Росконтроль провел исследование слабосоленой семги семи марок. В четырех образцах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и листерии.

В проверке участвовала продукция брендов «Круглый год», «Русское море», «А'море», «Меридиан», «Просто», «Санта-Бремор» и Clever.

Специалисты выяснили, что самая свежая рыба продается под маркой «Меридиан». Образцы «Русское море», «Просто» и Clever не могут долго храниться, а последний бренд продает под видом семги другую рыбу. У Clever оказался неприятный и несвойственный свежей семге вкус.

Тест на безопасность показал наличие в рыбе «А'море», «Круглый год» и Clever бактерий группы кишечной палочки, в семге «Меридиан», «А'море», «Круглый год» нашли листерий. Жизнеспособных личинок гельминтов ни в одном образце не обнаружено, говорится на сайте организации.

По итогам исследования марки «А'море», «Круглый год», Clever, «Меридиан» внесли в «черный список». К покупке рекомендовали семгу «Русское море», «Просто» и «Санта-Бремор».

Ранее Росконтроль проверил сливочное масло 36 брендов. Только 9 из них оказались не подделкой.

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