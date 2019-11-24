Лишь 4% россиян позволяют себе спонтанные покупки

Лучше всего свои расходы контролируют жители Москвы и Санкт-Петербурга, они же — совершают большинство спонтанных покупок, показал опрос Райффайзенбанка. При этом внезапные покупки делают всего 4-7% россиян.

В остальном планирование бюджета в крупных и малых городах почти не различается, отметили в банке. Планируют свой бюджет на месяц вперед около 39% россиян: в крупных городах (400–600 тысяч человек) — 42%, в относительно небольших (100–300 тысяч человек) — 38%. Планируют только крупные траты 50% россиян.

«Несмотря на то, что большинство респондентов заявляют, что следят за своими тратами, точную сумму расходов может назвать лишь каждый пятый. 75% опрошенных ответили, что знают примерный диапазон ежемесячных трат»,— приводит текст исследования ТАСС.

Голосование проводилось в сентябре–октябре 2019 года, в нем приняли участие более 1,2 тысяч человек.

Ранее ВЦИОМ подсчитал процент счастливых россиян, их оказалось больше, чем вы думаете.

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