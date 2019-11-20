ВЦИОМ подсчитал процент счастливых россиян

В России более 80% граждан считают себя счастливыми. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, 81% россиян называют себя счастливыми. Еще 17% граждан ощущают себя несчастными.

В основном россиян делают счастливыми семья (20%), здоровье (22%), хорошая работа (13%), дети (12%). Несчастные люди жаловались на материальные трудности (15%), плохое положение дел в России (10%), отсутствие здоровья (5%), задержку зарплаты (5%).

Опрос прошел 15 ноября, пишет РИА Новости. В нем участвовали 1,6 тыс. россиян.

В 2018 году опрос ВЦИОМ показал, что в России 80% граждан чувствуют себя счастливыми.

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