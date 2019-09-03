В Липецкой области вторые сутки разыскивают 8-летнюю девочку
Более 70 человек разыскивают пропавшую в селе Паниковец Елецкого района Липецкой области 8-летнюю Машу.
Рано утром 2 сентября мама девочки проснулась и обнаружила, что ее дочери нет в своей постели. По словам женщины, Маша часто ходит гулять по утрам, но в этот раз девочка так и не вернулась. Вечером встревоженная родственница написала заявление о пропаже ребенка.
Как выяснилось, семья Маши живет по старорусским традициям. В школу девочка не ходит.
Сейчас следователи создали специальный штаб по поиску малышки. В селе работают волонтеры, кинологи и сотрудники МЧС, сообщает ТАСС.
Ранее «Билайн» создал нейросеть, которая сможет помогать волонтерам «Лизы Алерт» искать пропавших людей.
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