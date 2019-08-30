Летние каникулы предлагают продлить до октября

С предложением продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября выступил депутат Госдумы Василий Власов. С такой инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению депутата, из-за того, что экзамены заканчиваются к началу июля, у студентов и учеников остается не так много времени на отдых. На детские плечи ложится слишком большая нагрузка, в том числе психологическая, пишут РИА Новости.

Возможно, кто-то захочет не только отдохнуть, но и поработать, а приобретенный опыт станет хорошим подспорьем в дальнейшем.

Данное нововведение позволит родителям отдыхать вместе с детьми ранней осенью, что приведет к развитию туризма в стране.

Ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение чиновникам выяснить повлияет ли введение четырехдневной рабочей недели на экономику страны.