Лесные пожары в России сходят на нет

Площадь пожаров в России значительно уменьшилась. Причиной тому является активная работа пожарников.

Как сообщила федеральная Авиалесоохрана, за минувшие сутки площадь уменьшилась с 260 до 154 гектаров.

По данным на 00:00 мск 27 сентября на российской территории действующих пожаров - 13. Их площадь - 154 гектара.

Самые серьезные очаги возгорания - в Красноярском крае. Там сейчас тушат 136 гектаров. В Забайкальском крае тушат 13 гектаров леса, а в Томской области - три, пишет «РИА Новости».

Ранее выяснилось, что изменения климата на Земле приводят к увеличению количества лесных пожаров в России. Ученые дали прогноз об удлинении жарких и засушливых периодов.