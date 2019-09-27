Лесные пожары в России сходят на нет
Площадь пожаров в России значительно уменьшилась. Причиной тому является активная работа пожарников.
Как сообщила федеральная Авиалесоохрана, за минувшие сутки площадь уменьшилась с 260 до 154 гектаров.
По данным на 00:00 мск 27 сентября на российской территории действующих пожаров - 13. Их площадь - 154 гектара.
Самые серьезные очаги возгорания - в Красноярском крае. Там сейчас тушат 136 гектаров. В Забайкальском крае тушат 13 гектаров леса, а в Томской области - три, пишет «РИА Новости».
Ранее выяснилось, что изменения климата на Земле приводят к увеличению количества лесных пожаров в России. Ученые дали прогноз об удлинении жарких и засушливых периодов.
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