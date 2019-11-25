Лев Лещенко встал на сторону Софии Ротару

Никто не может запретить украинской певице Софии Ротару выступать там, где она пожелает.

Такого мнения придерживается народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его словам, артистке не стоит обращать внимание на критические выпады в свой адрес. «Она — человек мира. Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать», — Отметил Лещенко.

«Она великая певица», — добавил он, сообщает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что Украинская певица София Ротару вновь решила заработать в России. Исполнительница посетит Москву, где пройдут съемки музыкальной премии «Песня года». Также Ротару выступит на фестивале «Легенды ретро FM» и примет участие в «Песне года», запись которой пройдет 7 декабря.

Кроме того, певица думает о выступлениях на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар Ротару за один концерт составляет от 50 до 60 тысяч долларов. Уже поступило несколько предложений, сообщает «Газета.ру».

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