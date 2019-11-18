София Ротару приедет в Россию «на новогодний чес»

Украинская певица София Ротару вновь решила заработать в России.

Исполнительница посетит Москву, где пройдут съемки музыкальной премии «Песня года». Также Ротару выступит на фестивале «Легенды ретро FM» и примет участие в «Песне года», запись которой пройдет 7 декабря.

Кроме того, певица думает о выступлениях на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар Ротару за один концерт составляет от 50 до 60 тысяч долларов. Уже поступило несколько предложений, сообщает «Комсомольская правда».

Тем временем, больше всего на новогодних праздниках зарабатывает коллектив «Ленинград» с Сергеем Шнуровым - 150 тысяч евро - 10,6 миллиона рублей.

После этой группы самым дорогим оказался Григорий Лепс, который просит 7,1 миллиона рублей. Светлану Лободу или Стаса Михайлова можно пригласить за 5 миллионов.

Валерий Меладзе и «Руки вверх» Сергея Жукова обойдутся в 4,2 миллиона рублей. Егор Крид возьмет за свое выступление меньше на 200 тысяч.

А Ольга Бузова за выступление на новогоднем корпоративе берет как и Дима Билан - 3 миллиона рублей, сообщает «Вечерний курьер».

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