В Ленобласти от столкновения с большегрузом вспыхнули пять авто

В Ленинградской области грузовик Daf врезался в пять автомобилей, в результате чего погибли два человека, несколько пострадали. Авария произошла на 142-м километре трассы «Скандинавия».

Как рассказали в МЧС России, в момент происшествия легковые автомобили стояли на неисправном светофоре, после столкновения все они загорелись. Трасса перекрыта, организован объезд автомобилей через Выборг.

Причины ДТП устанавливаются. В ГИБДД сообщили, что в результате аварии погибли два водителя легковых автомобилей, передает ТАСС.

Ранее школьный автобус с детьми перевернулся в Ивановской области.

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