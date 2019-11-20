На лекции в Берлине убит сын бывшего президента Германии

В Берлине во время чтения лекции ударили ножом Фрица фон Вайцзеккера - сына экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера. От полученных ранений он скончался.

Трагедия произошла в частной клинике Charlottenburg Palace Park Clinic. Злоумышленник напал на 59-летнего фон Вайцзеккера, когда он читал лекцию. Один из присутствующих пытался защитить его, но получил тяжелые ранения.

Убийца был задержан, передает РБК. Мотивы преступления не сообщаются.

Фриц был заведующим терапевтического отделения клиники. Он работал в больнице с 2005 года.

Его отец - Рихар фон Вайцзеккер – возглавлял ФРГ с 1984 по 1994 годы. Он скончался в 2015 году в 94 года.

Читайте нас в мобильном приложении