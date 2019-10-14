Легковушка сбила детей на зеленый для них сигнал светофора
В Перми легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе пятерых детей. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Авария произошла сегодня в 18.24 (16.24 мск) на перекрестке улиц Братьев Игнатовых и Мира. Дети начали переходить дорогу на зеленый свет, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который завершал выезд с перекрестка.
В результате двое детей 8 лет получили легкие ушибы, их родители отказались от госпитализации. Еще троих детей доставили в краевую детскую клиническую больницу с различными травмами, пишет РИА «Новости».
Ранее в Нижегородской области перевернулся туристический автобус, направлявшийся из Саратова в Большое Болдино. Пострадали 20 человек.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!