Дело Проказовых передано на рассмотрение в Лефортовский суд
Сегодня в Перовском суде прошло предварительное слушание по делу отца годовалого мальчика Дмитрия Проказова. Его хотят лишить родительских прав за то, что он взял ребёнка на митинг 27 июля.
Было принято решение о передаче дела в Лефортовский суд. Слушание назначено на 2 сентября, сообщает корреспондент «Русской планеты» с места событий.
Прокуратура требует отобрать годовалого ребёнка у семьи.
Адвокат утверждает, что родители и двое дети Проказовых не участвовали в митинге. Они всего лишь прогуливались рядом. Позже они встретили родственника на улице, который подержал ребёнка на руках и потом все спокойно пошли домой.
Прокуратура же утверждает, что один из митингующих - судя по всему, тот самый родственник, попытался с помощью ребёнка семьи Проказовых пройти мимо оцепления.
Теперь родителям грозит до трёх лет. За семью ранее выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она требует отмены иска о лишении родительских прав.
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