Дело Проказовых передано на рассмотрение в Лефортовский суд

Сегодня в Перовском суде прошло предварительное слушание по делу отца годовалого мальчика Дмитрия Проказова. Его хотят лишить родительских прав за то, что он взял ребёнка на митинг 27 июля.

Было принято решение о передаче дела в Лефортовский суд. Слушание назначено на 2 сентября, сообщает корреспондент «Русской планеты» с места событий.

Прокуратура требует отобрать годовалого ребёнка у семьи.

Адвокат утверждает, что родители и двое дети Проказовых не участвовали в митинге. Они всего лишь прогуливались рядом. Позже они встретили родственника на улице, который подержал ребёнка на руках и потом все спокойно пошли домой.

Прокуратура же утверждает, что один из митингующих - судя по всему, тот самый родственник, попытался с помощью ребёнка семьи Проказовых пройти мимо оцепления.

Теперь родителям грозит до трёх лет. За семью ранее выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она требует отмены иска о лишении родительских прав.