Лайнер экстренно сел в Красноярске из-за сообщения о бомбе
Самолет рейса Улан-Удэ – Москва авиакомпании «Нордавиа» экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за сообщения о бомбе. Посадка прошла благополучно, сейчас проводится технический досмотр лайнера.
По информации источников «Интерфакса», анонимный звонок о заложенной бомбе поступил в экстренные службы после того, как самолет набрал высоту. Спасатели немедленно связались с экипажем и командир судна принял решение об экстренной посадке.
На борту самолета находились порядка 150 человек.
Как отметил собеседник агентства, сообщившего о взрывном устройстве задержали.
Ранее самолет Airbus A321 авиакомпании «Северный ветер», вылетевший из Казани в Анталью вернулся в столицу Татарстана по техническим причинам.
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