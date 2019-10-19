Лайнер экстренно сел в Красноярске из-за сообщения о бомбе

Самолет рейса Улан-Удэ – Москва авиакомпании «Нордавиа» экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за сообщения о бомбе. Посадка прошла благополучно, сейчас проводится технический досмотр лайнера.

По информации источников «Интерфакса», анонимный звонок о заложенной бомбе поступил в экстренные службы после того, как самолет набрал высоту. Спасатели немедленно связались с экипажем и командир судна принял решение об экстренной посадке.

На борту самолета находились порядка 150 человек.

Как отметил собеседник агентства, сообщившего о взрывном устройстве задержали.

Ранее самолет Airbus A321 авиакомпании «Северный ветер», вылетевший из Казани в Анталью вернулся в столицу Татарстана по техническим причинам.