Лавров ответил на санкции США против «Северного потока-2»

Санкции против строительства трубопровода «Северный поток — 2» показали, что работа американской дипломатии направлена на устрашение оппонента.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2». По его словам, США в очередной раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится, прежде всего, к устрашению разными методами — санкциями, ультиматумами, угрозами. Вашингтон наказывает своих ближайших союзников за попытку решения своих экономических проблем и задач, связанных с энергетической безопасностью, пишет «Газета.Ру».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Позже швейцарская компания Allseas, которая занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», вывела все свои суда из Балтийского моря.

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