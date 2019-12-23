Лавров ответил на санкции США против «Северного потока-2»

Лавров ответил на санкции США против «Северного потока-2»

фото: Delta.ru

Санкции против строительства трубопровода «Северный поток — 2» показали, что работа американской дипломатии направлена на устрашение оппонента.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2». По его словам, США в очередной раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится, прежде всего, к устрашению разными методами — санкциями, ультиматумами, угрозами. Вашингтон наказывает своих ближайших союзников за попытку решения своих экономических проблем и задач, связанных с энергетической безопасностью, пишет «Газета.Ру».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Позже швейцарская компания Allseas, которая занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», вывела все свои суда из Балтийского моря.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!