Лавров напомнил условие передачи Курил по декларации СССР

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров допустил передачу Японии двух Курильских островов. Для этого Токио необходимо признать итоги Второй мировой войны и заключить мирный договор с Москвой.

Глава МИД заявил, что Россия – продолжатель Советского Союза, а значит должна признавать декларацию от 1956 года. По документу, страна может передать два острова, но только после заключения мирного договора.

По словам Лаврова, все упирается в нежелание японской стороны признать итоги войны, пишет Lenta.ru. При этом министр выразил надежду, что ситуация не тупиковая.

Мирный договор между странами не подписывается более 70 лет. Япония для его заключения требует передачи островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. По декларации от 19 октября 1956 года Москва может передать Токио два острова (Хабомаи и Шикотан) в качестве жеста доброй воли, но после подписания договора.