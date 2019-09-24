У Курта Волкера есть план «возвращения» Крыма Украине

Украине нужно стать успешным демократическим государством. Только после этого Киев сможет вернуть «оккупированные территории».

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.

При этом Волкер отметил, что такой план хорош в случае невозможности выполнения минских соглашений. Он также заявил, что россияне могли увидеть, как украинцы поменяли свое правительство, после того как разочаровались в нем.

При этом спецпредставитель сказал, что не верит в существование военного пути возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины, пишет Лента.ру.

Ранее бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж представил очередную утопическую стратегию по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

Экс-чиновник уточнил, что из полуострова можно сделать зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование».