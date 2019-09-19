Курьер «Яндекс.Еды» не позволил ребенку броситься в окно
Курьер «Яндекс.Еды» Бахром Гуломкадиров остановил ребенка, который хотел выпрыгнуть из окна многоэтажки.
Инцидент произошел на улице Татищева в Москве.
«Я просто мимо проезжал. Люди стояли, там наверху ребенок был. Я просто подошел и помог, все», — скромно рассказал он «Таким делам».
По словам молодого человека, когда он увидел, что ребенок норовит броситься в окно, он полез на второй этаж и втолкнул малыша обратно в дом.
Бахром добавил, что в этот момент рядом находились две женщины, которые решили вызвать скорую.
Сам же курьер направился дальше по своим делам.
Ранее юнармеец бросился в море, чтобы спасти тонущего мужчину в Крыму.
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