Курьер «Яндекс.Еды» не позволил ребенку броситься в окно

Курьер «Яндекс.Еды» Бахром Гуломкадиров остановил ребенка, который хотел выпрыгнуть из окна многоэтажки.

Инцидент произошел на улице Татищева в Москве.

«Я просто мимо проезжал. Люди стояли, там наверху ребенок был. Я просто подошел и помог, все», — скромно рассказал он «Таким делам».

По словам молодого человека, когда он увидел, что ребенок норовит броситься в окно, он полез на второй этаж и втолкнул малыша обратно в дом.

Бахром добавил, что в этот момент рядом находились две женщины, которые решили вызвать скорую.

Сам же курьер направился дальше по своим делам.

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