Куплю-продажу авто ускорят и обезопасят после просьбы ГИБДД

Минкомсвязь и МВД разрабатывают бесплатный сервис для заключения договора купли-продажи автомобилей в электронном виде. Данные о машине, продавце и владельце будут вноситься автоматически — сторонам сделки будет достаточно приехать в ГИБДД для регистрации авто.

О разработке сервиса рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. По его словам, приложение доступно пользователям портала госуслуг, которых на сегодняшний день насчитывается более 100 млн.

В ведомстве объясняют, что благодаря сервису покупатель сможет узнать историю автомобиля: количество владельцев, ограничения приставов, нахождение авто в розыске и другую информацию. После этого на портале можно сформировать договор купли-продажи и заверить его с помощью электронной подписи через личный кабинет.

Паршин подчеркнул, что сделки станут проводить быстрее и безопаснее. Срок запуска сервиса не называют, но предположительно речь идет о 2020 годе, узнал «Коммерсантъ».

Сейчас в России используют бумажные договоры купли-продажи. Их образцы есть в интернете, а нотариальное заверение не обязательно. Из-за ошибок в заполнении и подачи поддельных договоров Госавтоинспекция предложила Минкомсвязи создать бесплатный электронный сервис.

Ранее сообщалось, что с марта 2020 года будет расширен перечень сопроводительных документов на авто. В одном из них станут указывать, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство.

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