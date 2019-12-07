Россиян обяжут иметь новый сопроводительный документ на авто

В марте 2020 года в России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. Это связано с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологичности транспортных средств.

Как сообщает RT со ссылкой на текст нового стандарта, теперь производители должны будут информировать потребителей об этих показателях с помощью специальной этикетки. Это отдельный документ, в котором будет указано, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходует на 100 км движения.

Для электромобилей в этикетке также должно быть написано, сколько электроэнергии они будут потреблять и какой у них запас хода.

Этикетка энергоэффективности будет входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к транспортному средству. Стандарт касается как легковых автомобилей, так и грузовиков массой до 3,5 тонн.

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