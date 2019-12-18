На АЗС Кунашира закончилось все топливо

На острове Кунашир, который является административным центом Южно-Курильского района Сахалинской области, две недели нет бензина и дизельного топлива.

Это связано со штормовой погодой — к острову не могут подойти танкеры с горючим. При этом, как говорят чиновники, никакой угрозы работе экстренных служб нет: топливо для скорой и пожарных имеется в достаточном количестве.

На Кунашире действует две заправки, обе они принадлежат частным предприятиям. Как ожидается, проблема решится к 23–25 декабря.

Перебои с топливом уже возникали в середине ноября. Из-за постоянного дефицита жители острова создают запасы ГСМ, пишет «Коммерсант».

Тем временем, дизельное топливо в России оказалось наиболее часто подделываемым. Доля контрафакта составляет 15%, говорят в Росстандарте. Зачастую вместо дизеля на заправках продают печное или судовое маловязкое топливо.

При этом бензин подделывают реже. Зафиксировано лишь 3,5% контрафакта.

По данным Минпромторга, в целом доля некачественного топлива в России в текущем году составляет 8,8%. Самая большая доля суррогата зафиксирована среди зимнего топлива, где каждый четвертый литр — подделка.

Читайте нас в мобильном приложении