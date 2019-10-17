Кухонная раковина оказалась опаснее унитаза

Больше всего опасных микроорганизмов в доме на кухне, а конкретнее в раковине. В ней больше бактерий, чем в унитазе.

По словам профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны Чарльза Герба происходит это из-за того, что многие люди размораживают сырое мясо в раковинах или моют птицу перед приготовлением.

Опасные микроорганизмы распространяются по раковине и далее по всей кухне. При этом некоторые продукты являются разносчиком сальмонеллы и кишечной палочки.

Также Чарльз Герб выделил среди других самых грязных предметов на кухне столешницу, губки, тряпки для мытья посуды, полотенца и ручки холодильника, пишет «Российская газета».

Яйца, грибы и курицу лучше не мыть перед приготовлением. Иначе это может привести к кишечной инфекции.

Рекомендации предоставили эксперты Роскачества. Они в свою очередь ссылаются на исследования специалистов Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина.