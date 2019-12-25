Кудрин рассказал о спасшем РФ решении Путина

Кудрин рассказал о спасшем РФ решении Путина

фото: Antimaidan.ru


Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов сыграло ключевую роль в спасении экономики.

Решение, которое принял Путин в 2008 году, будучи на посту премьер-министра о создании резервных фондов спасло страну.
По словам Кудрина, Путин — единственный, кто «вопреки многим позициям» поддержал создание Стабилизационного фонда, а затем Резервного фонда и Фонда национального достояния. Именно эти решения во время экономического кризиса 2008-2009 года «сыграли свою решающую роль».

Фонды были созданы благодаря политической воле Путина. Благодаря этому, несмотря на кризис, в России «не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза», считает Кудрин, пишет «РИА Новости».

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин вступил в спор с министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минфина Антоном Силуановым. Дискуссия развернулась на форуме ВТБ, вокруг не потраченного из бюджета 1 трлн рублей.

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