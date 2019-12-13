Нацпроекты станут дороже на 400 млрд рублей

До 2024 года на приоритетные национальные проекты будет потрачено на 368 млрд рублей больше.

Единственная из программ, затраты по которой сокращаются, это «Экология», следует из презентации Министерства финансов России. На этом нацпроекте сэкономят в общей сложности за три года 7 млрд рублей.

Больше всего до 2024 года вырастет финансирование «Демографии» — на 279 млрд. Как сообщил научный руководитель Финансового университета Дмитрий Сорокин, любые инвестиционные проекты в среднем по ходу реализации дорожают в 1,5 раза, поэтому увеличение стоимости госпрограмм — в целом нормальное явление.

Как считает экономист Альфа-банка Наталия Орлова, целесообразность увеличения расходов на нацпроекты вызывает большие сомнения, так как по итогам уходящего года значительная часть предусмотренных в бюджете средств не была использована, сообщают «Известия».

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин вступил в спор с министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минфина Антоном Силуановым. Дискуссия развернулась на форуме ВТБ вокруг не потраченного из бюджета 1 трлн рублей.

По подсчетам Кудрина, за три года объем неисполненных расходов вырос втрое. Он увидел в этом вину правительства – сложные бюрократические процессы заблокировали расходование средств.

«Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно и своевременно эти расходы осуществить», — считает он.

Силуанов признал, что есть проблемы в управлении, но правительство ставит в приоритет эффективное расходование средств бюджета.

«Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году», — успокоил Силуанов.

Потом в дискуссию вступил Орешкин. Он заявил, что Кудрин «немножко так передернул», пишет РБК. Министр считает, что не потрачены 200-300 млрд.

«…Никого не надо пугать этим триллионом», - подчеркнул он и предложил еще раз поменять бюджетные процедуры, уйдя от оплаты по факту.

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