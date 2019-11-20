Кудрин поспорил с министрами о неизрасходованном триллионе

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин вступил в спор с министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минфина Антоном Силуановым. Дискуссия развернулась на форуме ВТБ вокруг не потраченного из бюджета 1 трлн рублей.

По подсчетам Кудрина, за три года объем неисполненных расходов вырос втрое. Он увидел в этом вину правительства – сложные бюрократические процессы заблокировали расходование средств.

«Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно и своевременно эти расходы осуществить», — считает он.

Силуанов признал, что есть проблемы в управлении, но правительство ставит в приоритет эффективное расходование средств бюджета.



«Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году», — успокоил Силуанов.

Потом в дискуссию вступил Орешкин. Он заявил, что Кудрин «немножко так передернул», пишет РБК. Министр считает, что не потрачены 200-300 млрд.

«…Никого не надо пугать этим триллионом», - подчеркнул он и предложил еще раз поменять бюджетные процедуры, уйдя от оплаты по факту.



В 2017 году не были потрачены 250 млрд рублей, в 2018 – 770 млрд, а в 2019 – 1 трлн рублей.

Ранее Кудрин заявил, что Россия не переживет двух кризисов подряд.

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