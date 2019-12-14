В Крыму восьмилетний мальчик умер из-за прыжков на кровати

Следователи управления СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика в результате неудачного прыжка на кровати у себя дома.

«Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовного дело по факту причинения смерти по неосторожности 8-летнему мальчику вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Следствие устанавливает обстоятельства получения травм ребенком, процедуру его госпитализации, ход и качество оказания врачебной помощи. Для этого следователи изъяли медицинскую документацию и назначили необходимые экспертизы для установления точной причины смерти.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления.

Ранее в Омске сосед одного из семейств помог прекратить бесчисленные истязания восьмилетнего мальчика. Отчим бил его и заставлял стоять коленями на гречке, из-за чего крупа вросла в ноги ребенка, и ему пришлось пережить операцию.

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