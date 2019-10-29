В Крыму отреагировали на открытие игорной зоны

Жители Крыма отреагировали на перспективу открытия в Ялте игорной зоны «Золотой берег». По их мнению, это может плохо сказаться на туризме, а также привлечет криминал.

Как считают некоторые жители Крыма, поселок Кацивели, в котором решили открыть игорную зону, находится в очень живописном месте, но с появлением казино отдыхающие перестанут туда ездить, а вместо этого туда устремится криминал.

Также есть мнение, что игорный бизнес развратит молодежь стремлением к легким деньгам.

Некоторые жители полуострова считают, что само место выбрано неудачно и лучше было бы построить игорную зону в степях северного Крыма, где нет работы и большого наплыва туристов, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что в Ялте появится игорная зона «Золотой берег». Ее площадь превысит 146 тысяч квадратных метров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.