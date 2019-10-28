Дмитрий Медведев дал добро на создание игорной зоны в Крыму
В Ялте появится игорная зона «Золотой берег». Ее площадь превысит 146 тысяч квадратных метров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Азартные игры в России запрещены с 2009 года везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. Позже президент России Владимир Путин подписал закон о создании такой зоны в Крыму.
Власти Крыма уже направили в Минфин пакет документов для создания этой игорной зоны, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что букмекерским конторам и тотализаторам придется составлять реестр граждан с игровой зависимостью. Об этом говорится в законопроекте Минфина.
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