Дмитрий Медведев дал добро на создание игорной зоны в Крыму

В Ялте появится игорная зона «Золотой берег». Ее площадь превысит 146 тысяч квадратных метров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Азартные игры в России запрещены с 2009 года везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. Позже президент России Владимир Путин подписал закон о создании такой зоны в Крыму.

Власти Крыма уже направили в Минфин пакет документов для создания этой игорной зоны, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что букмекерским конторам и тотализаторам придется составлять реестр граждан с игровой зависимостью. Об этом говорится в законопроекте Минфина.