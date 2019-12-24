В Крыму арестован россиянин по обвинению в госизмене

ФСБ России в Симферополе задержала россиянина Ивана Яцкина, который обвиняется в государственной измене. Он был арестован, а затем этапирован в Москву для следственных действий.

Отмечается, что арестованный был этапирован в столицу в начале декабря, ему уже предъявлено обвинение в госизмене. Другие подробности пока не приводятся.

В Лефортовском суде Москвы сообщили, что Яцкину продлен срок ареста на три месяца. Рассмотренный судом материал не содержал гриф секретности, но заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме, пишет «ТАСС».

Ранее ФСБ России задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.

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