С Крымского моста в Москве сняли самоубийцу
В Москве спасатели сняли с Крымского моста мужчину, который пытался свести счеты с жизнью из-за того, что его кинули на деньги.
По данным Mash, это была не первая попытка мужчины уйти из жизни. На этот раз, по информации канала, беспокойный гражданин кричал с опоры моста о том, что его кинули на деньги, и грозился броситься вниз.
Очевидцы сообщили о происходящем правоохранительным органам. В итоге мужчину сняли с моста и доставили в УВД Хамовники, он ждет помощи психиатров.
Личность мужчины силовики пока не установили — никаких документов у него при себе не оказалось.
Ранее в Домодедово задержали рейс «Москва -Краснодар» авиакомпании «S7» из-за неадекватного пассажира. Мужчина грозился взорвать гранату на борту лайнера.
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