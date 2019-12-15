С Крымского моста в Москве сняли самоубийцу

В Москве спасатели сняли с Крымского моста мужчину, который пытался свести счеты с жизнью из-за того, что его кинули на деньги.

По данным Mash, это была не первая попытка мужчины уйти из жизни. На этот раз, по информации канала, беспокойный гражданин кричал с опоры моста о том, что его кинули на деньги, и грозился броситься вниз.

Очевидцы сообщили о происходящем правоохранительным органам. В итоге мужчину сняли с моста и доставили в УВД Хамовники, он ждет помощи психиатров.

Личность мужчины силовики пока не установили — никаких документов у него при себе не оказалось.

Ранее в Домодедово задержали рейс «Москва -Краснодар» авиакомпании «S7» из-за неадекватного пассажира. Мужчина грозился взорвать гранату на борту лайнера.

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