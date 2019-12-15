В Домодедово мужчина грозился подорвать лайнер гранатой
В столичном Домодедово задержали рейс «Москва -Краснодар» авиакомпании «S7» из-за неадекватного пассажира. Мужчина грозился взорвать гранату на борту лайнера.
По информации телеграм-канала 112, в момент происшествия в самолете находилось 165 пассажиров и 8 членов экипажа. Злоумышленника удалось оперативно задержать, он находится в отделе полиции.
Сейчас специалисты проверяют самолет.
Ранее в Мурманске задержали террориста-смертника с самодельной бомбой большой мощности.
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