В Домодедово мужчина грозился подорвать лайнер гранатой

В столичном Домодедово задержали рейс «Москва -Краснодар» авиакомпании «S7» из-за неадекватного пассажира. Мужчина грозился взорвать гранату на борту лайнера.

По информации телеграм-канала 112, в момент происшествия в самолете находилось 165 пассажиров и 8 членов экипажа. Злоумышленника удалось оперативно задержать, он находится в отделе полиции.

Сейчас специалисты проверяют самолет.

Ранее в Мурманске задержали террориста-смертника с самодельной бомбой большой мощности.

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