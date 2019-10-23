Крымский мост начали испытывать на прочность

Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов. Пролетные строения и опоры проверят на соответствие проектным параметрам.

На мосту работают тяжелые технические железнодорожные составы. Каждый состоит из локомотива и 23 вагонов-хопперов с щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн. Во время испытаний составы трогаются с места, разгоняются, резко или плавно тормозят или же неподвижно стоят в течение 15 минут, все значения фиксируют приборы и датчики, пишет «Российская газета».

Вся информация передается в автоматизированную систему сбора данных для обработки и анализа.

Ранее по Крымскому мосту проехал тепловоз в тестовом режиме. Путь поезда от таманского до керченского берега занял около 30 минут.