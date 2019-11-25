Крым созовет трибунал по инциденту в Керченском проливе

Международный общественный трибунал рассмотрит обстоятельства инцидента в Керченском проливе, который устроили украинские военные год назад.

По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова, изучать действия украинских властей будут с привлечением независимых экспертов. Проведение трибунала запланировано на весну 2020 года. Трибунал станет «особым квазисудебным процессом».

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация «Таврида». Заседания трибунала предполагается провести в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки, пишет «Regnum».

Напомним, 25 ноября 2018 года произошёл инцидент в Керченском проливе, в ходе которого украинские катера были задержаны. Все 22 моряка и 2 сотрудника СБУ арестованы.

Читайте нас в мобильном приложении