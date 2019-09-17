Крым может получить двойное название

Вполне возможно, что Крым получит второе название. В настоящий момент обсуждается идея о переименовании полуострова в Республику Крым – Таврида.

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов назвал это предложение значимой инициативой достойной обсуждения.

Также существует мнение, что двойное название позволит закрепить за полуостровом российский статус.

В России существует ряд регионов, таких как Северная Осетия - Алания, Республика Саха (Якутия), которые применяют историческую часть в своем названии.

Таврида — название Крымского полуострова в древние и средневековые времена. Также оно использовалось после его присоединения к России в 1783 году.

При этом отмечается, что общество пока не готово к переименованию республики и реакция на инициативу неоднозначна. В любом случае это не произойдет в ближайшее время, потребуется время для работы историков. Также необходимо учесть мнение всех крымчан, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев еще поборется за полуостров.

По его словам, бороться за возвращение Крыма в состав страны он собирается «не только словами».