При крушении вертолета в Краснодарском крае погиб человек

При крушении вертолета в Краснодарском крае погиб человек

Фото: Известия

В Каневском районе Краснодарского края разбился вертолет Ми-2. Находившийся на борту пилот погиб.

По информации «Интерфакса», вертолет принадлежал предпринимателю из Майкопа. Во время полета он проводил работы по обработке сельхозугодий Племзавода «Воля».

Сейчас по факту крушения Ми-2 проводится следственная проверка.

Ранее под Самарой рухнул легкомоторный самолет.

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Места: Россия
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