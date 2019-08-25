При крушении вертолета в Краснодарском крае погиб человек

В Каневском районе Краснодарского края разбился вертолет Ми-2. Находившийся на борту пилот погиб.

По информации «Интерфакса», вертолет принадлежал предпринимателю из Майкопа. Во время полета он проводил работы по обработке сельхозугодий Племзавода «Воля».

Сейчас по факту крушения Ми-2 проводится следственная проверка.

Ранее под Самарой рухнул легкомоторный самолет.