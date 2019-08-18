«Роскосмос» научился прятать спутники от лишних глаз

«Роскосмос» научился прятать спутники от лишних глаз

Фото: Яндекс

Корпорация «Роскосмос» запатентовала новый способ маркировки космических аппаратов, благодаря которому они могут становиться невидимыми для различных оптических средств.

Как уточняет РИА «Новости», аппарат становится незаметным из-за специальной пленки, которой его покрывают. Она рассеивает свет.

Предполагается, что такую маскировку будут использовать на аппаратах, расположенных на орбитах высотой более 10-20 тысяч километров.

Ранее «Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Если он будет утвержден, космонавты не смогут высказывать мнение о корпорации.

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