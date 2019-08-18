«Роскосмос» научился прятать спутники от лишних глаз
Корпорация «Роскосмос» запатентовала новый способ маркировки космических аппаратов, благодаря которому они могут становиться невидимыми для различных оптических средств.
Как уточняет РИА «Новости», аппарат становится незаметным из-за специальной пленки, которой его покрывают. Она рассеивает свет.
Предполагается, что такую маскировку будут использовать на аппаратах, расположенных на орбитах высотой более 10-20 тысяч километров.
Ранее «Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Если он будет утвержден, космонавты не смогут высказывать мнение о корпорации.
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