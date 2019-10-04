Крупный банк закроет отделения в 5 российских городах

Крупный банк закроет отделения в 5 российских городах

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В России закроются 44 из 174 отделений «Райффайзенбанка». Это связано со снижением трафика клиентов.

О закрытии отделений «Ведомостям» сообщил председатель правления Сергей Монин. В пяти городах будут закрыты единственные офисы. Это произойдет в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи.

По данным Монина, клиенты на 60% чаще стали пользоваться онлайн-каналами и на 30% реже ходят в офисы. Банк планирует перейти на дистанционное обслуживание.

Сокращение завершится в 2020 году. Полученные от реорганизации деньги направят на развитие других отделений.

В прошлом году российские банки сократили число отделений на 10,5%. Были закрыты 31 752 офиса.

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Места: Россия
События: экономика
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