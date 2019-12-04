При пожаре на нефтестанции в Татарстане погибли люди

На нефтеперекачивающей станции в Татарстане произошел крупный пожар, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, во время проведения плановых работ по очистке неэксплуатируемого резервуара произошло возгорание.

Спасатели организовали поиск двух пропавших работников подрядной организации, тела которых были обнаружены позже.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Мариинский городской суд признал жительницу одного из сел района виновной в поджоге имущества своего знакомого. Женщина обиделась на нежелание приятеля помянуть умершего родственника и сожгла 40 тюков сена.

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