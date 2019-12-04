После отказа помянуть родственника селянка устроила пожар

Мариинский городской суд признал жительницу одного из сел района виновной в поджоге имущества своего знакомого. Женщина обиделась на нежелание приятеля помянуть умершего родственника и сожгла 40 тюков сена.

Инцидент произошел в середине августа 2019 года. Тогда женщина находилась в соседнем селе на похоронах родственника.

«Выпив на поминальном обеде, она решила сходить к своему знакомому, чтобы вместе с ним помянуть умершего. Подойдя к дому, стала стучать в ворота. Однако хозяин дома отказался выпивать с ней, начал ругаться и прогнал ее от дома», — сказано на сайте Мариинского городского суда.

Женщина на этот жест обиделась и решила поджечь сено, находящееся во дворе. Так как погода была безветренная и без дождя, сено мгновенно вспыхнуло. Когда тюки сена разгорелись, она поняла, что натворила, выбежала со двора на улицу, а позже ушла домой.

Когда поджигательница пришла в себя, она написала явку с повинной и возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей, пишет Тайга.инфо.

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