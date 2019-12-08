При крупном пожаре на фабрике в Дели погибли 43 человека

В результате пожара на фабрике в Нью-Дели погибли не менее 43 человек. Большинство из них были работниками предприятия, расположенного в районе Анадж Манди в центральной части индийской столицы. Когда начался пожар, они спали.

Как сообщает «Интерфакс», большинство жертв погибли, задохнувшись угарным газом, когда четырехэтажное здание охватило пламя. Согласно информации агентства, в здании были нарушены нормы пожарной безопасности.

Владельца здания задержала полиция. Основной причиной возгорания, к данному моменту, называют короткое замыкание.

Премьер Индии Нарендра Моди назвал пожар чудовищным и выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее на нефтеперекачивающей станции в Татарстане произошел крупный пожар, в результате которого погибли два человека.

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