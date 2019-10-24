«Круги ада»: Греф рассказал как попадают на работу в «Сбербанк»

«Сбербанк» ежегодно трудоустраивает порядка 50 тыс. человек, но чтобы попасть на работу в компанию, придется пройти «все круги ада». Об этом сказал глава кредитно-финансовой организации Герман Греф.

В «Сбербанке» действует правило «нанимай медленно, увольняй быстро», пишет ТАСС.

«Поэтому, чтобы попасть к нам, придется пройти все круги ада», - заявил Греф.

Он отметил, что в «Сбербанке» придерживаются действующего во многих компаниях условия: «или достигай результата, или уходи». Компания заинтересована в мотивированных и толковых сотрудниках, подчеркнул Греф.

Ранее глава «Сбербанка» рассказал о своем видении человека будущего. Главным его качеством, считает он, является креативность.