«Круги ада»: Греф рассказал как попадают на работу в «Сбербанк»
«Сбербанк» ежегодно трудоустраивает порядка 50 тыс. человек, но чтобы попасть на работу в компанию, придется пройти «все круги ада». Об этом сказал глава кредитно-финансовой организации Герман Греф.
В «Сбербанке» действует правило «нанимай медленно, увольняй быстро», пишет ТАСС.
«Поэтому, чтобы попасть к нам, придется пройти все круги ада», - заявил Греф.
Он отметил, что в «Сбербанке» придерживаются действующего во многих компаниях условия: «или достигай результата, или уходи». Компания заинтересована в мотивированных и толковых сотрудниках, подчеркнул Греф.
Ранее глава «Сбербанка» рассказал о своем видении человека будущего. Главным его качеством, считает он, является креативность.
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