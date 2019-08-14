Кровавый стрелок из Новой Зеландии написал письмо в Россию

Обвиняемый в совершении терактов в Новой Зеландии австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию из тюрьмы. Оно предназначено некому Алану.

По данным СМИ, послание было опубликовано на одном из форумов. В нем австралиец делится воспоминаниями о поездке в Россию в 2015 году и предупреждает о якобы грядущем «великом конфликте», передаёт РИА «Новости».

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что подобных контактов у Тарранта не должно было быть.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Крайстчерча террорист открыл огонь по присутствующим. В результате бойни погибли 50 человек, еще 50 пострадали. При этом преступник вел трансляцию расстрела в прямом эфире на своей странице в Facebook. Позднее обвинения в страшном преступлении были предъявили 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту.