Теракт по правилам SEO

15 марта 2019 года войдет в историю как день первого самого задокументированного теракта в истории соцсетей.

Новая Зеландия – жемчужина Южных морей, удивительная красота которой для многих ассоциируется с прекрасными пейзажами из «Властелина колец», прогремела на весь мир ужасной трагедией. На южном острове страны в городе Крайстчерч 28-летний австралиец Брентон Тарран совершил вооруженное нападение на две мечети, в результате которого погибли 49 человек и еще более 40 человек пострадали.

При этом преступник вел трансляцию расстрела в прямом эфире на своей странице в Facebook

Чем отличается этот теракт от многих других? А тем, что, судя по всему, нападение на мечети было организовано так, чтобы оно как можно более широко обсуждалось в интернете. Тарран планировал теракт будто по ключевым словам из поисковой выдачи.

Предварительно стрелок обнародовал манифест, мотивировав свои действия ненавистью к мигрантам и разместил его в Твиттере и онлайн-форуме радикальных националистов «8chan»

В сообщении «8chan» он разместил ссылку на свою страницу в Facebook, где, по его же словам, он собирался транслировать видео об атаке в прямом эфире. Именно так и было сделано - в течение целых 17 минут преступник вел трансляцию расстрела в прямом эфире.

За это время он также оставил отсылки к мемам: самой популярной игре в мире - Fortnite и призвал зрителей подписаться на PewDiePie - самого популярного YouTube-блогера.

После видео стало стремительно распространяться по соцсетям - его можно было найти в Facebook, YouTube, Twitter и Instagram более чем через час после публикации. Также стрим более часа обсуждали в тематическом разделе «watchpeopledie» на Reddit, и только потом тред закрыли.

До того, как ролик заблокировали, его посмотрели четыре тысячи раз. Для соцсетей – это слишком запоздалая реакция

В течение последних полутора лет технологические компании обещают принимать более строгие меры, направленные на предотвращение распространения насильственного контента на своих сайтах и тратят на это все больше денег. В прошлом году Facebook сообщила, что более 99 процентов контента, содержащего террористическую деятельность Исламского государства и «Аль-Каиды», было обнаружено и удалено с помощью искусственного интеллекта.

Но трагедия в Крайстчерче показала, что этих новых мер предосторожности недостаточно. Не смотря на работу алгоритмов Facebook и ИИ, не удалось остановить публикацию видео и манифеста. Чтобы избежать обнаружения люди обрезают видео или публикуют текст манифеста в виде изображения - оба эти метода используются для обхода автоматизированных систем, которые находят и удаляют контент.

Постфактум, модераторами Facebook было удалено более 1,5 миллиона копий видео за сутки

Таким образом, несмотря на заявления о борьбе с пропагандой насилия, Facebook допустила трансляцию массового расстрела в Новой Зеландии. В результате на компанию со всех сторон обрушилась критика. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что есть «дополнительные вопросы, на которые должны ответить» Facebook и другие социальные сети.

Спустя несколько дней после теракта по обвинению в распространении видеозаписи теракта в Новой Зеландии был арестован предприниматель Филип Арпс

Теперь ему грозит тюрьма на срок до четырнадцати лет. Суд отказал Арпсу в просьбе об освобождении под залог и заключил его под стражу до следующего разбирательства, назначенного на пятнадцатое апреля. Арпс является директором компании, которая находится под пристальным вниманием служб из-за того, что в её логотипе фигурирует нацистская символика, та же, что использовалась в манифесте «новозеландского Брейвика».

А двадцать пятого марта Французский совет мусульманской веры подал в суд на социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube, обвинив их в подстрекательстве к насилию, так как материалы, опубликованные компаниями, пропагандируют терроризм и унижают человеческое достоинство. Пока что ни Facebook, ни YouTube не отреагировали на сообщения об иске.

Феномен массовых убийств рука об руку идет с новой технологической и этической проблемой распространения подобного рода информации в медиапространстве. Ведь как только появляется интенсивное, насыщенное эмоциями освещение массового расстрела, в обществе возникают панические настроения. Начинается цепная реакция.

В России подобная проблема случилась в октябре 2018 году – речь идет о «крымском Колумбайне» - убийстве, совершенном 17-летним Владиславом Росляковым, который расстрелял 20 человек в Керченском политехническом колледже

Видео с камер наблюдения стало стихийно распространятся в социальной сети ВКонтакте, а также транслироваться в эфире федеральных каналов. В течение нескольких дней после расстрела, в ВКонтакте появились сообщества, члены которых — преимущественно девушки — стали выражать симпатии «керченскому стрелку» и сожалеть, что не были знакомы с ним лично. Потребовалось несколько дней на то, чтобы заблокировать весь видеоконтент и подобные группы в соцсетях.

Таким образом, подобные инциденты являются новым вызовом в плане регулировки распространения насильственного контента не только для компаний соцсетей, но для правительств государств. В мире уже не осталось ни одного безопасного уголка, и новозеландский теракт стал еще одним подтверждением того, что у терроризма нет национальности и религии. Ведь как показывает история, новых Геростратов меньше не становится.

Автор: Мария Шильникова