На криминального авторитета Огонька завели уголовное дело

В отношении криминального авторитета по прозвищу Огонек возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Ранее он был арестован за хранение наркотиков и осужден на 10 месяцев лишения свободы.

«В ходе проведения дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что за осужденным с 1994 года было признано высшее положение в преступной иерархии — вор в законе»,— говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Как выяснило следствие, Огонек (по информации СМИ Александр Окунев) координировал действия преступных группировок в Красногорском, Волоколамском и Солнечногорском районе Московской области, а также в Северном административном округе Москвы.

Ранее уголовное дело завели на мэра Туапсе.