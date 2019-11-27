В Кремле рассказали о цейтноте в споре по транзиту газа

В Кремле напомнили о нехватке времени при подготовке к заключению контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, украинской стороне сформулированы и переданы наши предложения. Но «мы в цейтноте, времени мало».

Песков пояснил, что «Нафтогаз» после отделения оператора ГТС в отдельное юридическое лицо должен оформить все процедуры, а также зарезервировать необходимое количество объемов. «Это все требует времени, время пока еще есть, но оно сокращается», пишет «Газета.Ру».

Ранее Владимир Путин заявил, что очередной иск «Нафтогаза» лишь усугубляет ситуацию и повышает риск прекращения транспортировки российского газа через территорию Украины. По словам президента, Россия готова обсуждать различные варианты дальнейшего сотрудничества, в том числе по транзиту, а также по прямым поставкам газа на Украину по ценам ниже реверсных.

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