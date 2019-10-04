В Кремле работают над обменом «всех на всех»

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «всех на всех» должен быть конечной целью. Такой комментарий Кремля прозвучал после заявления МИД Украины о новом «масштабном обмене» в скором времени.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в России были бы рады осуществить обмен всех на всех и это должно быть окончательной целью. Работа в этом направлении ведется.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время может пройти новый обмен заключенными между Россией и Украиной, пишет РБК.



Кремль позитивно оценивает обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Там также считают, что это повод для осторожного оптимизма в нормализации отношений.