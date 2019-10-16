В Кремле оценили исполнение гимна России в ОАЭ

К ошибкам в исполнении гимна России во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты все относятся с пониманием.

Во время поездки Владимира Путина в Абу-Даби его приветствовали гимном РФ в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов. Музыканты допустили ряд ошибок и не смогли полностью верно исполнить композицию. В понедельник в Эр-Рияде произошел похожий инцидент.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что если в исполнении гимна и были огрехи, то к ним надо относиться с пониманием.

По словам Дмитрия Пескова, эмиратская и саудовская сторона очень старались во время приема российского лидера. Все прошло на очень высоком уровне и атмосфера была благожелательная, пишет РБК.

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты впервые с 2007 года. У трапа российского лидера встретил наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян.